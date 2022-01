È ufficiale: non si farà l’edizione 2022 del Carnevale di Santa Croce

La decisione era nell’aria da settimane, ma l’andamento della pandemia l’ha resa praticamente inevitabile. Non si farà l’edizione 2022 del Carnevale di Santa Croce: troppo alto il numero dei contagi, ma soprattutto incolmabile il ritardo accumulato nei preparativi proprio per colpa del virus, che da mesi impedisce a sarte e carnevalai dei gruppi di riunirsi per lavorare alla creazione delle maschere. Da qui la decisione di annullare l’evento, mettendo in programma per settembre un’iniziativa dedicata al carnevale, anche se prima di rivedere un corso mascherato come si deve bisognerà aspettare il 2023.

È questa la decisione assunta dai gruppi e dal nuovo Comitato del carnevale negli ultimi giorni, dopo un giro di telefonate che ha sostituito la riunione inizialmente indetta dal presidente del carnevale Giorgio Bosco. “Fra positivi e quarantene, vedersi di persona sarebbe stato impossibile”, dice Bosco, che già nei giorni scorsi aveva fatto intendere l’intenzione di annullare i corsi mascherati di febbraio e magari rinviare la manifestazione a settembre. Alla fine, invece, qualcosa per settembre si farà, ma di sicuro non sarà un vero carnevale.

“Confrontandoci anche con il sindaco – spiega Bosco – abbiamo deciso che nei prossimi giorni, comunque, piazza Matteotti sarà addobbata normalmente come se il carnevale ci fosse, in modo da evitare che nella testa della gente la manifestazione finisca nel dimenticatoio. Poi, in occasione del Settembre santacrocese organizzeremo un’iniziativa, ma non sappiamo ancora se sarà un corso mascherato o una rievocazione di vecchie maschere, di certo sarà qualcosa di diverso dal classico carnevale. Anche i temi che i gruppi avevano annunciato per l’edizione di quest’anno, saranno recuperati nel 2023”.