Giorno della Memoria, il programma a Fucecchio

In occasione della Giornata della Memoria, giovedì 27 gennaio, il Comune di Fucecchio ha organizzato una serie di iniziative per mantenere vivo il ricordo di questa orribile pagina di storia.

Il programma della mattinata prevede un incontro al Teatro Pacini, in cui verranno affrontate alcune tematiche legate alla memoria locale, dal racconto a lieto fine di un lungo viaggio di ritorno da un campo di concentramento, fino alla presentazione del progetto sulle Pietre d’Inciampo, alle testimonianze della famiglia Nencioni e alle riflessioni dei ragazzi del gruppo #fucecchioèlibera.

A partire dalle 9, al Teatro Pacini, si terrà la presentazione del libro Attimi terribilmente interminabili di Roberto Pellegrini, intervistato da Alberto Malvolti. Interverranno il sindaco Alessio Spinelli, l’assessore alla Memoria Daniele Cei e l’Associazione Nazionale Ex Deportati Aned sezione Empolese Valdelsa con le testimonianze di Vittorio e Luciano Nencioni.

Alle 11 la cerimonia si sposterà in via Nedo e Giuseppe Nencioni, dove si terrà la commemorazione istituzionale e la deposizione di una corona di alloro in memoria delle vittime dell’Olocausto.