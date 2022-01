‘Pigiama per sei’, al teatro Verdi di Santa Croce l’esilarante commedia di Marc Camoletti

Al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno la stagione di prosa propone domenica (30 gennaio) alle 21 la divertente commedia di Marc Camoletti Pigiama per sei con Laura Curino, Antonio Cornacchione, Rita Pelusio, Max Pisu, Roberta Petrozzi e Rufin Doh e la regia di Marco Rampoldi.

Il più classico dei triangoli: lui, lei, l’altra. Ma la figura diventa un poligono complesso, allorché la cameriera mandata da un’agenzia, complice il destino beffardo che vuole porti lo stesso nome, viene scambiata per l’amante del marito dall’amico, ma è costretta a interpretare il ruolo di amante di quest’ultimo agli occhi della moglie, che è ovviamente gelosa, ma non può svelarsi… Finché ognuno è costretto a interpretare un ruolo diverso a seconda delle persone presenti nella stanza, in un crescendo di equivoci e risate. Pigiama per sei è il tipico meccanismo perfetto. Un testo in cui lo spettatore si appassiona, immedesimandosi involontariamente, per capire come i vari personaggi riusciranno a trovare soluzioni a situazioni che diventano via via più intricate, fino allo scioglimento dovuto all’arrivo di un ulteriormente inaspettato (e pericoloso) deus ex machina.

Il cartellone del Verdi proseguirà martedì 8 febbraio con Coppia aperta quasi spalancata di Dario Fo e Franca Rame che vede protagonisti Chiara Francini e Alessandro Federico; martedì 22 febbraio Maria Cassi e Leonardo Brizzi in Diamine, adattamento dell’opera di Camille Saint-Saëns per piano, contrabbasso e voce; giovedì 10 marzo Ditegli sempre sì di Eduardo De Filippo con Gianfelice Imparato e Carolina Rosi diretti da Roberto Andò; giovedì 31 marzo Ugo Pagliai e Paola Gassman sono i protagonisti di Romeo e Giulietta di William Shakespeare riscritto dalla compagnia Babilonia Teatri e finale di stagione il 12 aprile con Eichmann- Dove inizia la notte scritto da Stefano Massini e interpretato da Ottavia Piccolo e Paolo Pierobon.

La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

Per prenotare i biglietti si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571.81629 o scrivere a biglietteria@giallomare.it e nfo@giallomare.it.

I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita il giorno dello spettacolo al Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi sono rimasti invariati rispetto alla scorsa stagione: biglietti platea e palchi primo e secondo ordine intero 20 euro ridotti 16 euro, palchi terzo ordine; intero 15 euro ridotti 12 euro.

Previste riduzioni per under 26 e over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto 8 euro studenti universitari.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge del 24 dicembre, queste le norme vigenti in materia di Covid-19 per l’accesso a teatro: per gli over 12 anni l’accesso sarà consentito solo dietro presentazione di green pass rafforzato; non saranno ammesse mascherine chirurgiche e di comunità, solo Ffp2. L’obbligo di Ffp2 è stabilito per gli over 6 anni.

Chi non fosse in possesso di green pass rafforzato o di mascherina Ffp2 non potrà accedere a teatro.

Per informazioni comune di Santa Croce sull’Arno 0571.389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571.81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno telefono 0571.33267.