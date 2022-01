E’ nata un po’ per caso e non doveva restare che poche ore. Ma di memoria non ce n’è mai abbastanza e in questo periodo in cui è difficile viaggiare, il circolo Arci de La Catena di San Miniato ha deciso di organizzare un viaggio ad Auschwitz lungo quanto una stanza e un caffè.

Un viaggio che David Alderotti ha fatto davvero, a settembre 2012. E che ha deciso di raccontare in 28 foto, che servano a riportare alla mente le terribili storie di deportazione e ad accompagnare chi non può andarci fisicamente in quel viaggio di orrore e consapevolezza che intraprende ancora oggi chi oltrepassa i cancelli seguendo il binario.

Foto 2 di 2



Dovevano restare lì un giorno quelle foto, ieri 27 gennaio. Ma il presidente del circolo Maurizio Lami e gli altri volontari hanno tanto apprezzato l’iniziativa da decidere di lasciarle lì ancora qualche giorno, ad accogliere quanti vorranno fare con loro questo viaggio. Le foto, fino al prossimo 14 febbraio, il giorno di San Valentino, saranno esposte nella “sala delle carte”. Proprio come fa la Memoria, saranno lì discrete per chi passa a fare colazione o all’aperitivo ma pronte a schiudersi davanti agli occhi curiosi che vorranno guardarle.