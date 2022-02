Memoria, la storia di un’adolescente ebrea in diretta YouTube da San Miniato

Irma Kohn è stata qui. È questo il titolo del lavoro scrittore Matteo Corradini per celebrare il Giorno della memoria, nel corso di un evento in programma per venerdì (4 febbraio) alle 10 in diretta sul canale YouTube del Dramma popolare di San Miniato guidato da Marzio Gabbanini.

La storia è ambientata a Praga dal 21 marzo 1945 al 10 aprile 1945, ovvero nelle settimane immediatamente precedenti la disfatta nazista e l’entrata dei russi in città. Irma è un’adolescente piena di coraggio e di voglia di andare. Ma è anche l’ultima ebrea sull’elenco che lo Judenrat, il Consiglio ebraico, deve periodicamente presentare alle SS per i rastrellamenti. Se le SS non la troveranno, prenderanno qualcun altro al suo posto.

Matteo Corradini è ebraista e scrittore. Si occupa di didattica della memoria e cura progetti musicali e regie teatrali rivolti a bambini e ragazzi. In questo caso, per San Miniato, Corradini scrive una storia dalla grande forza simbolica e che riesce a parlare alle nuove generazioni di un’epoca lontana ma i cui meccanismi esistono ancora ed è importante imparare a riconoscere per non ripetere gli stessi errori del passato.

L’incontro sarà trasmesso sul canale YouTube del Dramma ed è rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado del Comune di San Miniato.