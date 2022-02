Celestini porta Pasolini a Fucecchio nel centenario della nascita

A Fucecchio si racconta Pier Paolo Pasolini nel centenario della nascita, con un spettacolo teatrale. E’ in cartellone giovedì 24 febbraio al Nuovo Teatro Pacini lo spettacolo teatrale Museo Pasolini che racconta il poeta, sceneggiatore, attore, regista, scrittore e drammaturgo, uno dei più importanti personaggi del Novecento.

A portare sul palco la storia di uno dei più grandi e controversi personaggi del secolo scorso che ha lasciato contributi anche come pittore, romanziere, linguista e saggista, sarà, con il suo ultimo lavoro, Ascanio Celestini, scrittore, attore e narratore.

Celestini, considerato dalla critica uno dei più importanti rappresentanti del teatro di narrazione, guiderà con il suo spettacolo il pubblico in un ipotetico Museo Pasolini attraverso le testimonianze di uno storico, uno psicanalista, uno scrittore, un lettore, un criminologo e un testimone che l’ha conosciuto.

Pier Paolo Pasolini, nato a Bologna il 5 marzo del 1922, è stata una figura a tratti controversa, attento osservatore della società italiana nel secondo dopo guerra suscitò spesso forti polemiche ed accesi dibattiti per la radicalità dei suoi giudizi nei riguardi delle abitudini borghesi e della nascente società dei consumi.

Venne ucciso in maniera brutale all’idroscalo di Ostia nella notte del due di novembre 1975. Per quell’omicidio, sul quale pesano ancora molti interrogativi, venne condannato in primo e secondo grado un ragazzo allora 17enne che ha scontato gli anni di carcere inflittigli ed è venuto a mancare di recente per un male incurabile.

Lo spettacolo avrà inizio alle 21,30 e per accedere alla sala è necessario essere in possesso del green pass rafforzato.