Dagli Amici del Padule di Fucecchio lo spettacolo dedicato ad Alex Langer

Si terrà sabato (26 febbraio) alle 21,15 al teatro Pacini di Pescia il reading musicale Provate a riparare il mondo! Dialogando con Alex Langer del duo Walter Girardi e Federico Calandra.

Un viaggio attraverso alcuni dei testi più significativi di Alex Langer, ecologista, pacifista, costruttore di ponti, europarlamentare europeo dei Verdi, morto suicida al Pian dei Giullari a Firenze il 3 luglio 1995. Un dialogo, a tratti un monologo, che affronta alcune delle tante tematiche care a Langer, partendo dagli “strani giorni” che stiamo vivendo oggi per arrivare al suo testamento spirituale “Non siate tristi, continuate in ciò che era giusto”.

Un evento che si inserisce nella Cultura della Cura la rassegna promossa dagli Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità, e dal Centro di Ricerca del Padule di Fucecchio, per divulgare esperienze e testimonianze relative al tema della cura della casa comune, che vede in questa circostanza anche la partecipazione del Comune di Pescia che ha patrocinato l’evento.

“Le ultime due edizioni di questa rassegna erano state dedicate all’Enciclica di Papa Francesco Laudato sì, che presenta evidenti punti di contatto con il pensiero di Langer – ricordano gli organizzatori -. Infatti il concetto di ‘conversione ecologica della società’, di cui Langer aveva compreso tutta l’urgenza oltre 30 anni fa, coniugava il valore della tutela della natura con quello di una società più equa. Ciò che rende forse ancora più preziosa oggi la figura di Langer è la dimensione morale del suo agire, la sua grande sensibilità, la sua estrema coerenza ed il totale disinteresse per la propria affermazione personale. Egli è stato una sorta di moderno guerriero dell’arcobaleno che ha insegnato a camminare con passo leggero sulla Terra e ha indicato con forza la via del dialogo fra i popoli, a dispetto dei venti di guerra che hanno soffiato forte negli anni ’90 e che non cessano ancora di soffiare. Provate a riparare il mondo non è semplicemente un omaggio a Langer, ma anche una profonda riflessione a voce alta sulla situazione di crisi socio, climatica e ambientale che stiamo vivendo e che partendo proprio dai pensieri di Langer vuole immaginare e suggerire come costruire un futuro diverso”.