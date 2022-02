San Miniato paese d’eccellenze, non solo enogastronomiche. Un po’ di San Miniato sarà presente a uno degli eventi più esclusivi del panorama nazionale, la Milano Fashion Week, in programma dal 22 al 29 febbraio.

Chiara Rosi, parrucchiera ed hair stylist trentenne nata a San Miniato e qui titolare del salone Chiaramente Belle è stata scelta per pettinare le modelle di alcune delle passerelle più importanti dell’evento milanese.

Rosi è stata selezionata tra una rosa di grandi nomi della moda e dell’hair styling e si dedicherà alle acconciature di molte modelle per brand internazionali del calibro di Philosophy e Cormio. “Sono stata individuata – racconta Rosi, emozionata – tra molti professionisti italiani ed europei e questo non può che riempirmi d’orgoglio. Nonostante la giovane età, sono davvero felice dei miei risultati professionali, questo invito a Milano è un grande riconoscimento. Farò del mio meglio per rappresentare la mia bella città, San Miniato, ad un evento internazionale cosi importante e con brand internazionali cosi prestigiosi”.