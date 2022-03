Palio della Costa Etrusca, annullata l’edizione 2022

Si sarebbe dovuto tenere lunedì 18 aprile, ma il 14esimo Palio della costa etrusca non ci sarà. L’edizione 2022 della manifestazione è stata annullata dall’amministrazione comunale e dall’Asd palio della costa etrusca dopo attenti esami sulle caratteristiche della costa cecinese.

In seguito all’esecuzione dei diversi saggi effettuati dai tecnici del Comune di Cecina sulla spiaggia di Cecina mare, sono stati rilevati in vari punti sedimenti caratterizzati da eterogeneità granulometrica, per la presenza di sabbie e ghiaie e da eterogeneità di addensamento. Conseguentemente non è risultata fattibile la realizzazione di un fondo omogeneo su cui i cavalli avrebbero dovuto gareggiare e ciò avrebbe reso la spiaggia del Comune di Cecina fragile dal punto di vista ambientale, proprio per le sue specifiche caratteristiche circostanti, non idonee ad una corsa in totale sicurezza.

Pertanto davanti alla scelta di correre comportando rischi per cavalli e fantini o di non effettuare la manifestazione, l’amministrazione comunale di Cecina in totale accordo con l’Asd Palio della costa etrusca ha deciso di fermarsi e di non effettuare la programmata 14esima edizione del Palio della costa etrusca di lunedì 18 aprile 2022.

“Una decisione presa con profondo rammarico – dichiara l’amministrazione -, ma come sempre si è data priorità alla salvaguardia del benessere animale e dei fantini ritenendo di aver fatto una scelta giusta e responsabile”.

Nonostante la decisione, l’amministrazione comunale e l’Asd palio della costa etrusca, organizzeranno alcuni eventi già messi nel programma settimanale previsto, di cui daremo notizia in seguito sempre in maniera condivisa.