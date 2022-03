Il Palio dei barchini nel calendario delle manifestazioni storiche della Toscana

D’ora in poi ci sarà anche il Palio dei barchini di Castelfranco di Sotto nel calendario regionale delle manifestazioni storiche della Toscana. Sulla base della documentazione fornita negli scorsi mesi, infatti, l’Associazione Palio è riuscita ad entrare nella ristretta cerchia delle “Associazioni di rievocazione storica” riconosciute dalla Regione.

Un passaggio importante, che adesso apre ai Barchini la possibilità di sfruttare i canali promozionali e pubblicitari della Regione, portando per la prima volta la manifestazione anche per le strade del centro storico di Firenze, dove le contrade di Castelfranco sono state invitate il prossimo 27 marzo in occasione del Capodanno dell’Annunciazione.

“Abbiamo ricevuto l’invito – dicono dall’Associazione Palio – a partecipare con una rappresentanza delle contrade alla sfilata storica di domenica 27 marzo a Firenze con arrivo in piazza Santissima Annunziata”. A sfilare, però, ci saranno solo le tre contrade che hanno accordato all’Associazione il mandato per l’organizzazione del Palio 2022. Non ci saranno i gialloneri di San Michele, ancora fermi nella decisione di non partecipare all’edizione del prossimo 29 maggio, a dimostrazione dell’insofferenza verso la struttura organizzativa che fa capo all’Associazione Palio, come spiegato e ribadito anche in un incontro con l’amministrazione comunale (qui). Quello che sfilerà per le strade di Firenze quindi, sarà un palio “zoppo”, con solo 3 gambe.

“Le contrade che ci hanno dato il mandato di organizzazione al palio e agli eventi collaterali – precisano infatti dall’Associazione – hanno immediatamente aderito e saranno presenti a Firenze con i loro figuranti e i loro colori, con in testa il gonfalone dell’Associazione Palio”.