Al Cattaneo la cerimonia della ‘Festa del Merito’: premiati i migliori studenti

L’istituto tecnico Carlo Cattaneo di San Miniato è tornato finalmente a organizzare la propria cerimonia della Festa del Merito, dedicata agli studenti con la media voto più alta nell’anno scolastico 2021/22. Lo ha fatto ieri mattina (5 marzo) con un evento ospitato all’interno dell’auditorium Marianella Marinelli.

Durante l’iniziativa, in cui erano presenti il sindaco Simone Giglioli, l’assessora all’istruzione Giulia Profeti, la presidente del consiglio di istituto Moira Bianchi, sono stati consegnati i diplomi di merito agli studenti Giulia Rossi (ex 1CC), Niccolò Caciagli (ex 2BE), Miriana Alfieri (ex 3AR), Zefiro Fano (ex 3BC) e Mor Awa Fall (prima IeFP).

Nel corso della cerimonia sono stati proiettati anche dei video in cui i ragazzi premiati sono stati presentati sia dai docenti coordinatori sua da alcuni dei propri compagni di classe. La mattinata, che ha visto i saluti del dirigente scolastico Alessandro Frosini, è stata animata anche da tanta musica e dalle immancabili foto di rito con gli attestati appena consegnati.