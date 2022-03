‘Mi trattava bene’: all’orto di San Matteo una mostra contro la violenza di genere

L’arte come strumento per lanciare e diffondere un messaggio.

È stata inaugurata ieri (8 marzo) in occasione della Giornata internazionale della donna 2022 la mostra collettiva Mi trattava bene sul tema della violenza di genere alla presenza del sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, dell’assessore alle pari opportunità, Chiara Bonciolini e del presidente dell’associazione Colori in Corso, Claudio Occhipinti.

L’esposizione, a cura dell’associazione Colori in Corso di Fucecchio, raccoglie circa 20 opere e resterà aperta all’Orto di San Matteo di Castelfranco di Sotto fino al 13 marzo. L’arte, in quanto cultura, conoscenza, espressione e linguaggio universale si fa carico dei tanti problemi che affliggono l’umanità. È un modo per prendere posizione, scendere in campo per combattere le ingiustizie. Le opere esposte dagli artisti dell’associazione Colori in Corso vogliono denunciare la barbaria della violenza sulle donne e dei femminicidi, una mattanza quasi quotidiana, che non può essere accettata.

Gli artisti partecipanti alla mostra sono Chiara Campigli, Gianni Ceccatelli, Michela Cianchini, Antonella Fiore, Filippo Gemignani, Aurora Mancini, Enzo Marconcini, Edoardo Melani, Claudio Occhipinti, Paola Pollina, Sandra Spinelli.

La mostra è aperta nei seguenti orari: dal mercoledì alla domenica 18-19,30. Il sabato e la domenica 10,30-12,30/18-19,30.

All’esposizione è collegata una performance teatrale organizzata dall’associazione Sassi Sparsi di Lamporecchio, in programma per domenica (13 marzo) a partire dalle 18,30 sempre all’Orto di San Matteo. L’ideazione, l’allestimento e la regia sono curati da Sandra Spinelli e Daniele Furcas. Lo spettacolo, esempio di teatro esperienziale, ha una durata di circa 30 minuti e ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza riguardo il tema della violenza sulle donne.

Immaginando che la creatività, come la salute e l’istruzione, siano un diritto fondamentale dell’essere umano, si vogliono generare occasioni di espressione e condivisione dei vissuti e della realtà che ci circonda attraverso l’arte. Il teatro diventa quindi uno strumento per raccontare una realtà che respiriamo tutti i giorni.

A seconda del numero di prenotazioni verranno fatte più perfomance consecutive con piccoli gruppi.

Prenotazione obbligatoria allo 0571.487250, urp@comune.castelfranco.pi.it.