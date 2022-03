Seconda selezione per il concorso canoro nazionale Città di Fucecchio

Torna con la seconda selezione sabato 19 marzo il concorso canoro nazionale Città di Fucecchio riservato a cantanti e gruppi musicali ideato e promosso da Vittorio Fanciullacci in collaborazione con la Pro Loco di Fucecchio e il Comune di Fucecchio. Il concorso è aperto a tre categorie: Baby, Junior, Senior.

La manifestazione ha sempre ottenuto successo di partecipazioni e di pubblico entrerà nel vivo nei mesi di aprile e maggio in concomitanza del periodo del Palio delle Contrade.

La terza selezione si svolgerà infatti sabato 2 aprile, la semifinale è in programma sabato 23 aprile, ed il gran finale sabato 14 maggio.

Tutte le serate musicali avranno luogo alle 21 nei locali della Calamita in piazza Salvo D’acquisto, fatta eccezione per la finale che si svolgerà invece al Nuovo Teatro Pacini in piazza Montanelli.

Il concorso canoro si è svolto per la prima volta nel 1994 ottenendo fin da subito un discreto successo a tal punto da diventare un appuntamento annuale fisso per la città fatta eccezione per il periodo dello svilupparsi della pandemia Covid-19.

Ideatore ed organizzatore della manifestazione è Vittorio Fanciullacci, un appassionato di musica oltreché di storia locale.

“I concorsi di canto o concorsi canori – è il motto di Vittorio Fanciullacci – sono fondamentali per fare esperienza. La maturità artistica del cantante si forma con anni di esperienza live sul palco davanti al pubblico ed agli osservatori. La vera pienezza artistica nasce quando la paura del palco si trasforma e diventa semplice emozione”.