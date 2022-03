Carnevale di Santa Croce, domani la festa per i bambini

Non sarà certo come fare il carnevale, ma sarà almeno l’occasione per far divertire i più piccoli.

Alla fine i gruppi e l’Associazione Carnevale d’autore di Santa Croce hanno deciso di non lasciar cadere completamente nel vuoto questo inverno 2022, organizzando almeno un pomeriggio di festa e divertimento con i bambini. È l’iniziativa in programma per domani (12 marzo) in piazza Garibaldi, dove dalle 15 alle 18 il comitato e i quattro gruppi carnaveleschi allestiranno giochi e laboratori creativi.

Insieme all’immancabile pentolaccia ci saranno i giochi e i divertimenti all’aria aperta di una volta, mentre i volontari dei gruppi truccheranno e maschereranno i bambini, insegnando loro come costruire berretti e maschere da indossare. Nel corso del pomeriggio sarà offerta anche una merenda in collaborazione con bar e panetterie di Santa Croce.

“Visto il momento – aggiunge il presidente dell’Associazione Carnevale Giorgio Bosco – abbiamo deciso che questa iniziativa dovrà essere una sorta di inno alla pace, con bandierine e palloncini che avranno i colori dell’arcobaleno”.

Dopo aver distribuito volantini e inviti nelle scuole, gli organizzatori si aspettano una buona partecipazione da parte dei più piccoli, in attesa di poter ripartire – pandemia permettendo – con i preparativi del carnevale vero e proprio che potrebbe essere recuperato già nel mese di settembre. “Non sappiamo ancora come e in quale forma – dice Bosco – ma di sicuro a settembre il carnevale ci sarà”.