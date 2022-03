Teatro contro la violenza sulle donne, a Santa Croce va in scena “Due più due… fa cinque!”

Sarà un’occasione per sorridere insieme ma anche per contribuire concretamente ad una buona azione. È Due più due… fa cinque!, lo spettacolo della compagnia di teatro amatoriale Trio & Dintorni con la regia di Tiziano Bagni organizzato dall’associazione Pubblica assistenza di Santa Croce sull’Arno Odv con il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno e in partenariato con Avis comunale Staffoli, che andrà in scena venerdì e sabato 25 e 26 marzo alle 21 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno.

L’intero ricavato delle due serate sarà infatti devoluto allo sportello Lilith antiviolenza donne della Pubblica assistenza di Santa Croce sull’Arno, che dal 2021 ha raddoppiato gli orari dell’apertura al pubblico per rispondere maggiormente alle richieste del territorio.

Per info e prenotazioni telefonare a 339.7704841 (Monica) o 328.8742308 (Tiziano).