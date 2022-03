La crisi della Democrazia, Cacciari ne parla a Palazzo Grifoni

Venerdì 25 marzo alle 18 a Palazzo Grifoni a San Miniato sarà ospite della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Massimo Cacciari. Il filosofo e scrittore terrà una conferenza su La crisi della Democrazia. Parteciperanno Domenico Mugnaini direttore di Toscana Oggi e il presidente della Fondazione Antonio Guicciardini Salini.

Filosofo, accademico e politico italiano, Cacciari è nato a Venezia il 5 giugno 1944 e si è laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Padova nel 1967. Direttore del Dipartimento di Filosofia dell’Accademia di Architettura di Lugano dal 1998 al 2005, nel 2002 fonda con don Luigi Verzè la Facoltà di Filosofia all’Università Vita Salute San Raffaele di Milano, di cui è il primo preside.

Dal 2012 è professore emerito di Filosofia nello stesso Ateneo. Ha tenuto lezioni, corsi e conferenze in numerose università e istituzioni europee. Tra i più prestigiosi riconoscimenti alla sua carriera, spiccano il premio Hannah Arendt per la filosofia politica nel 1999, la medaglia d’oro “Pio Manzù” del Presidente della Repubblica Italiana nel 2008, la laurea honoris causa in Architettura dell’Università di Genova nel 2002, quella in Scienze politiche dell’Università di Bucarest nel 2007 e quella in Filologia classica dell’Alma Mater Studiorum di Bologna nel 2014.

Ancora una volta, facendosi promotrice di questa iniziativa, la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato intende rinnovare la propria attenzione nei confronti della ricerca e della testimonianza artistica e culturale, dimostrando il proprio interesse nella promozione della cultura all’interno del suo territorio di riferimento, scopo essenziale della nuova visione dell’identità della Fondazione e della sua storica sede in Palazzo Grifoni.

L’evento sarà aperto al pubblico fino al raggiungimento della capienza massima della sala: per partecipare sarà necessario far pervenire la propria prenotazione alla segreteria della Fondazione entro martedì 22 marzo tramite mail all’indirizzo segreteria@fondazionecrsm.it, oppure contattando il numero fisso 0571 546790 o il mobile 371 3590694. Nel rispetto delle normative vigenti, per partecipare sarà necessario esibire il green pass rafforzato e indossare la mascherina FFP2.