“Da Pisa ad Atene”: aperture straordinarie e family tour in gipsoteca

Lunedì 28 marzo, dalle 16,30 alle 18, la gipsoteca di arte antica (piazza San Paolo all’Orto 20) dell’Università di Pisa apre le sue porte ai visitatori per un’attività speciale dedicata alle famiglie, Da Pisa ad Atene: family tour tra i calchi della gipsoteca.

I family tour si svolgeranno anche lunedì 4 e 11 aprile sempre allo stesso orario. I visitatori potranno andare alla scoperta delle collezioni della gipsoteca dedicate all’acropoli di Atene e dell’installazione artistica An archaeology of disability, presentata alla Biennale di Venezia nel 2021. L’ingresso è gratuito previa prenotazione inviando una mail a educazione.gipsoteca@sma.unipi.it entro le 12 del giorno in cui si intende fare le visita. Per accedere alla gipsoteca sono necessari mascherina e green pass rafforzato.

L’iniziativa rientra nella manifestazione Aree archeologiche e accessibilità: da limite a opportunità curata da Anna Anguissola e Chiara Tarantino.