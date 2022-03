Il tema LgbtQia+ entra in biblioteca, già un centinaio di libri

Un centinaio di libri dedicati al tema LgbtQia+ andranno a riempire la nuova sezione della biblioteca Luzi di San Miniato, dedicata proprio alle tematiche di genere. La nuova sezione sarà inaugurata sabato 2 aprile alle 16,30 all’interno dei locali dell’ex frantoio. “Attualmente abbiamo 97 volumi nella neonata sezione – dichiara Massimo Gabbrielli, responsabile dei servizi bibliotecari del Comune -, un numero importante che è però destinato a crescere nel corso del tempo. L’obiettivo è infatti quello di implementare il numero dei testi, anche andando ad acquisire libri che affrontano le numerose sfumature che questa tematica così ampia ha al suo interno, come ad esempio il bullismo che nasce dall’omofobia.

Oltre a questo, uno dei prossimi obiettivi è anche quello di costruire un archivio video con film e documentari specificatamente dedicati al tema LgbtQia+, un ulteriore arricchimento per la nostra mediateca”.

L’iniziativa, voluta ed organizzata dall’assessore per le pari opportunità Elisa Montanelli e dall’assessore alla cultura Loredano Arzilli, si inserisce quindi all’interno di un percorso specificatamente dedicato a questi temi, sul quale l’amministrazione sta investendo molto.

“Il tema dei diritti umani e civili – spiegano -, del diritto alla libertà individuale e in particolare dei diritti LgbtQia+ sono argomenti attuali e abbiamo pensato ad un’idea per approfondirli e farli conoscere. Compito e ruolo delle amministrazioni locali è quello di far sì che vengano garantiti, senza che vi siano discriminazioni e uno degli strumenti che abbiamo a disposizione è proprio quello della conoscenza. La nostra biblioteca comunale è frequentata da moltissimi giovani ma non solo e ci è sembrato importante iniziare proprio da qui, luogo di cultura così adatto a costruire un percorso civile di incontro, conoscenza e confronto con le associazioni e le realtà, attive nel nostro territorio, che da anni si battono per i diritti in generale e, in particolare, quelli LgbtQia+”.

Oltre agli amministratori, all’inaugurazione saranno presenti anche l’assessore regionale per le pari opportunità Alessandra Nardini e i rappresentanti dell’associazione Coming Out, di Pomo di Venerə, di Pinkriot Arcigay di Pisa e del Movimento Shalom. Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il libro di Chiara Torregrossa “Diversi sparsi”, una raccolta di versi e di personaggi “diversi”, singolari, sparsi qua e là, grazie ai quali poter imparare ad accorciare le distanze tra noi e quella fetta di mondo che, ad oggi, stiamo ignorando.