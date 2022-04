Giallo al Palio di Buti: un fantino non si è presentato alla cena in suo onore e di presentazione del palio 2022.

È successo alla contrada San Michele sabato scorso (2 aprile), il fantino scelto per la carriera di domenica 24 aprile non si è presentato alla conviviale che la Contrada rosso verde aveva organizzato in suo onore. Un fatto insolito che forse non ha precedenti, un po’ come se la sposa il giorno del matrimonio non si presentasse all’altare.

Foto 2 di 2



Alla cena era invece presente il proprietario del cavallo scelto dalla Contrada, Viky Fortuna, il fantino Alessio Migheli su cui al momento sono puntati gli occhi addosso come possibile sostituto. Migheli è un fantino esperto, già vincitore del palio di Ferrara alcuni anni fa e del palio Dell’Assunta a Fermo lo scorso ferragosto 2021 proprio in sella al suo Viky Fortuna. Tra le altre sei contrade della cittadina in provincia di Pisa si rincorrono le voci che San Michele abbia “sceso da cavallo” Angelo Citti. Al momento non ci sono né smentite né conferme: la contrada rosso verde, sentita telefonicamente al riguardo, ha risposto che “si prenderà una settimana di tempo per decidere”.