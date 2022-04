In saletta Marinetta Nazzi la mostra ‘Identità dissolte’ di Aseptic Void

Identità dissolte. Si chiama così la mostra di Aseptic Void (all’anagrafe Davide Terreni) che dà il via a una serie di appuntamenti per parlare e riflettere sull’identità di genere.

I quadri dell’artista montopolese, che saranno esposti a partire da venerdì (8 aprile) fino al 17 maggio nella saletta Marinetta Nazzi di Montopoli, indagano tutti gli aspetti che si celano dietro la parola “identità”.

“La mostra – hanno detto il sindaco Giovanni Capecchi, la vicesindaca Linda Vanni e l’assessora alla cultura Cristina Scali – permette di affrontare determinate tematiche, spesso ancora tabù nella nostra società. Un modo per dare spazio all’arte di un giovane montopolese e per invitare alla riflessione la nostra comunità. Un grande ringraziamento va alle tante realtà associative che hanno collaborato con il Comune per la riu- scita dell’iniziativa e nell’organizzazione di un calendario ad hoc”.

Si parte venerdì (8 aprile) con l’inaugurazione della mostra alle 19 alla quale sarà presente anche l’assessora regionale Alessandra Nardini, per poi proseguire domenica 10 aprile alle 16 con una lettura di fiabe per i più piccoli con la drag queen Dalidame. Martedì 12 aprile e lunedì 2 maggio ci saranno gli incontri del Pomo di Venerə, mentre sabato 30 aprile ci sarà il laboratorio intergenerazionale artistico. L’evento finale, in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, sarà una parata nel centro storico di Montopoli.

“Mi piace l’idea di far parlare un territorio attraverso la mia arte – commenta Davide Terreni – per me dipingere è uno sfogo, una necessità, un bisogno di esprimermi e di esistere”.

Davide Terreni dipinge quadri e compone musica, firmando i propri lavori con l’alias Aseptic Void. Pubblica la colonna sonora del videogioco Slender’s Woods nel 2012 e l’album Carnal nell’anno suc- cessivo. La svolta avviene proprio nel 2013, quando pubblica il disco Psychosis con l’etichetta americana Cryo Chamber. Il suo lavoro più famoso è la colonna sonora del videogioco The Town of Light. Le opere pittoriche di Davide si legano alla tematica dell’identità, in tutte le sue sfumature e accezioni.

La mostra realizzata con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, di Volterra22 e in collaborazione con il Museo Civico di Montopoli, Arci Valdarno Inferiore, la rete Re.a.dy, Pomo di Venere, Coming out, La Ruzzola e Tra i binari, resterà aperta durante le iniziative o prenotando alla mail: montopoliva.reteready@gmail.com.