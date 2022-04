Torna a Calci lo stage nazionale Fedic di cinema: aperte le iscrizioni

Torna in provincia di Pisa, a Calci, lo stage nazionale Fedic di cinema e sono aperte le iscrizioni

Lo stage di quest’anno, una full immersion di 5 giorni, si svolgerà dal 25 al 29 agosto a Calci ed avrà come argomento la “sceneggiatura”.

Per i videomaker, pisani e non, si prospetta la ghiotta occasione di arricchire la loro preparazione, sotto la guida di un docente d’eccezione: Alessandro Grande, vincitore del David di Donatello 2018 col corto Bismillah.

Possono partecipare filmaker provenienti da tutta Italia, sia quelli agli esordi, sia quelli più esperti, purchè desiderosi di approfondire le loro conoscenze e trascorrere una gradevole vacanza in compagnia di persone motivate, in uno scambio di esperienze e collaborazioni.

Lo stage nazionale è uno dei “fiori all’occhiello” della Federazione italiana dei cineclub (Fedic) ed è organizzato da Corte Tripoli cinematografica di Pisa, fin dalla prima edizione del 2003.

Riconosciuto dal Ministero della cultura e dello spettacolo, sostenuto dal Comune di Calci e da Acque Spa, lo stage ha acquisito una fama e credibilità tali da essere considerato un importante punto di riferimento per gli appassionati del settore, tant’è che la maggior parte delle prenotazioni arriva con mesi di anticipo.

Nonostante molte proposte, anche allettanti, di spostare questo evento in altre Regioni d’Italia, gli organizzatori di Corte Tripoli cinematografica rivendicano con orgoglio il fatto di riuscire a tenerlo in provincia di Pisa da più di dieci anni.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.cortetripoli.com o si può scrivere a robertomerlino08@gmail.com.