Al Teatro Verdi il concerto di primavera dell’orchestra dell’UniPi

Con il concerto di primavera 2022 l’Orchestra dell’Università di Pisa inaugura il decimo anno della sua attività concertistica, dopo due anni di sospensione dovuta alla pandemia. Il concerto, che rientra tra le iniziative della Giornata della Solidarietà, si terrà mercoledì 27 aprile, dalle 21, al Teatro Verdi di Pisa.

Il programma prevede l’esecuzione della “Sinfonia numero 5 in do minore Op. 67” di Ludwig van Beethoven, che si inserisce nel solco delle celebrazioni beethoveniane del 2020, rinviate anch’esse a causa della pandemia, e più specificamente nel programma didattico dell’orchestra universitaria, che prevede lo studio di tutte le nove sinfonie del compositore tedesco. Del tutto inimmaginabile invece fino a poche settimane fa era che l’attacco della sinfonia, che com’è noto a molti richiama alla mente i giorni bui della Seconda Guerra mondiale, quando fu usato come apertura delle trasmissioni in italiano di “Radio Londra” (in Codice Morse tre punti e una linea sono la lettera V, iniziale della parola Victory), tornasse a risuonare in un’Europa straziata di nuovo da un conflitto drammatico.

Il tema della resistenza all’oppressione è centrale anche nell’opera verdiana “I Vespri Siciliani”, dalla quale sono tratti due brani del balletto “Le quattro stagioni”, mentre un brano in prima esecuzione assoluta, composto dal direttore dell’Orchestra, Manfred Giampietro, e intitolato significativamente “Guerra/Pace” riecheggia anch’esso il tema della guerra, ma con un’apertura di speranza, che ben si accorda con lo spirito della “Giornata della Solidarietà” 2022.

“Questo evento – ha commentato l’avvocata Federica Ciardelli, presidente dell’Associazione Nicola Ciardelli Onlus – rappresenta l’epilogo ideale di una ‘Giornata’ con gli altri e per gli altri. Niente più della musica unisce, rappresentando un linguaggio universale, di cui in questo momento, alla luce di ciò che sta accadendo nel mondo, c’è più che mai bisogno. Ringrazio l’Università di Pisa, il rettore, il direttore del Cidic e responsabile scientifico del Progetto, professor Saulle Panizza, la professoressa Letizia Gualandi e il Maestro Manfred Gianpietro per la disponibilità a dedicare il concerto a questo evento, che porta con sé un messaggio di speranza rivolto a tutti, in particolare ai nostri giovani studenti e, insieme, un monito contro la guerra e un inno alla Pace e alla Solidarietà”.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti. I biglietti (max due posti) possono essere prenotati esclusivamente on line sul sito http://su.unipi.it/BookingCoroOrchestra dalle 12 del 23 aprile fino alle 23,59 del 25 aprile. Secondo la normativa vigente, per entrare in Teatro sarà necessario indossare la mascherina ed esibire il Green Pass rafforzato.