Al teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno un docufilm su ‘Bella Ciao’

Appuntamento in vita del 25 aprile a Santa Croce sull’Arno. Sabato (23 aprile) alle 17 al teatro Giuseppe Verdi si proietta in collaborazione con l’istituto Ernesto De Martino il docufilm su Bella Ciao. Si tratta della vera storia del canto popolare più famoso al mondo, in cui si parla delle ragioni della sua diffusione, del perché è diventato un inno planetario alla libertà e alla voglia di Resistenza contro i soprusi e i fascismi e per la pace.

Si tratta di una produzione Millstream e Alabianca, patrocinata da Anpi, con la regia di Andrea Vogt. Presentano il film Osvaldo Ciaponi, presidente della sezione Anpi di Santa Croce sull’Arno e Stefano Arrighetti, presidente dell’istituto Ernesto De Martino.

L’evento, a ingresso gratuito e invito, ha il patrocinio del Comune di Santa Croce sull’Arno.