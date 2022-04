Doc si racconta a Casciana Terme

Doc arriva al teatro di Casciana Terme, portato dagli autori del libro che ha ispirato la famosa serie. La seconda serie di “Doc – nelle tue mani” è stata la fiction più seguita che ha conquistato in Francia il premio per miglior prodotto europeo in questo comparto televisivo. Sia la prima che la seconda serie sono ispirati a un fatto vero, una vicenda umana raccontata nel libro che si intitolava “Meno dodici”, scritto da Pierangelo Sapegno e il dottor Pierdante Piccioni che ha perso dodici anni di memoria a causa di un incidente stradale.

E’ la storia che ha ispirato gli autori e gli sceneggiatori di “Doc”. Il dottor Piccioni nella fiction è Andrea Fanti, il medico interpretato da Luca Argentero. Visto il successo del primo libro e di due edizioni di fiction Sapegno e Piccioni hanno scritto un secondo libro “Doc nelle tue mani” come il titolo del lavoro televisivo, libro che è uscito al termine della fortunatissima seconda serie. La pubblicazione viene presentata dai due autori lunedì 25 aprile con inizio alle 17 nel salone delle terme delle Terme di Casciana con l’organizzazione dell’associazione “Idee in movimento”.

Pierdante Piccioni è nato a Cremona il 30 agosto del 1959 ed è stato primario del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi e di quello di Codogno, oltre che docente universitario all’Università degli studi di Pavia e consulente del Ministero della salute. La sua vita è però cambiata del tutto il 31 maggio del 2013 quando, a seguito di un incidente avvenuto sulla tangenziale di Pavia, è entrato in coma e ha perso la memoria. Una lesione alla corteccia cerebrale ha fatto sì che una volta sveglio l’ultimo ricordo del medico fosse quello della festa di compleanno di otto anni del figlio Tommaso, episodio avvenuto il 25 ottobre 2001, esattamente 12 anni prima. È lì che inizia la nuova vita di Pierdante Piccioni che ha cercato di ricostruire la sua recente esistenza attraverso le foto e i racconti dei suoi familiari a amici e ricominciato a studiare medicina per riavviare la sua carriera professionale. Pierdante Piccioni durante la pandemia ha dato vita all’unità di Integrazione Ospedale Territorio e Appropriatezza della Cronicità, operativa nell’ospedale di Lodi e dedicata proprio alla cura dei pazienti affetti da covid.

L’ingresso all’incontro di lunedì alle terme di Casciana è a libero fino ad esaurimento posti.