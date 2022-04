Pieraccioni è al cinema, con Alessio di San Miniato

“Cercavo un ragazzetto toscano simpatico. Ce l’avevo in testa proprio come lui, un ragazzone simpatico, buono ma che avesse anche una sua visione precisa del suo futuro. L’ho trovato da ultimo, quando stavo per chiudere il cast”.

Così Alessio Scali di Ponte a Elsa di San Miniato è finito nella pellicola di Leonardo Pieraccioni, da ieri nelle sale. Ne Il sesso degli angeli, Pieraccioni è don Simone. Poi ci sono Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Massimo Ceccherini.