A Fucecchio torna il Cispia day con camminata, aperitivo e maxi grigliata

Fucecchiesi chiamati a raccolta domenica (1 maggio) per una camminata nelle strade della città ed una maxigrigliata sotto le torri al parco Corsini.

Torna domenica per la prima volta in versione primaverile il Cispia day, il giorno dedicato all’identità ed orgoglio fucecchiese, un ritrovo conviviale che sarà accompagnato anche da una camminata lungo le strade e gli scorci più suggestivi della città.

L’evento che di solito a partire dal 2015 si svolge in estate con una maxi cena in piazza Montanelli sotto al monumento di Caalibri saltato nel biennio 2020/2021 a causa del Covid 19 riparte con questa edizione primaverile che forse anticipa quella tradizionale in programma quest’estate.

“Il Cispia day – scrivono gli organizzatori – è la giornata dell’orgoglio fucecchiese in cui ognuno di noi possa sentirsi parte della propria città, riscoprire i valori di appartenenza ad una comunità e l’orgoglio di essere fucecchiesi nel cuore, spiega uno degli organizzatori dell’evento in programma domenica, il cui obiettivo è portare all’evento e sotto le torri più fucecchiesi possibile con tanto di famiglie e bambini al seguito”.

La partenza della camminata avverrà tra le 9,30 e le 10 dal bar Smeraldo in viale Buozzi, ci saranno da percorrere sei chilometri a piedi, a seguire l’aperitivo in Limonaia, e la maxigrigliata sotto le torri del Corsini alla quale può partecipare anche chi non è presente alla camminata.

Tutto il ricavato del Cispia day verrà donato in beneficenza.

Il prezzo della grigliata è di 10 euro. I biglietti in prevendita sono disponibili fino a venerdì (29 aprile) al bar Smeraldo, negozio di fiori Sul Prato, bar Fiore ed Edicola Bartolini.