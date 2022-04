Via Lucis, a Roma 14 stazioni opera di artisti di San Miniato

Alla basilica di San Lorenzo fuori le mura di Roma è ospitata fino al 10 maggio 2022 la Via Lucis in arte, realizzata e ideata dall’Unione Cattolica Artisti Italiani di San Miniato con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città dei Presepi, di Terre di Presepi e di “San Lorenzo diacono e martire nel mondo”.

Il percorso artistico, allestito da fra’ Luigi e coordinato da Alma Francesca è collocato nella parte più antica della basilica intorno alla cappella della confessione dei martiri e dove riposano le spoglie mortali del martire e diacono Lorenzo e di Papa Pio IX. In questo spazio sono esposti i quadri raffiguranti le 14 stazioni della via lucis, opere realizzate da Gerardina Zaccagnino, Rosanna Costa, Lorella Consorti, Lori Bagnoli, Lina Vinazzani, Sauro Mori, Lorenzo Terreni, Alma Francesca, Silvana Fedi, Simona Soldaini, Agnese Trinchetti, Saura Simona, Simona Antonelli.

L’esposizione è stata inaugurata il 25 aprile in occasione della quarta giornata laurenziana internazionale, manifestazione a cui hanno partecipato delegazioni provenienti da Sud America, Messico, Spagna, Malta e da molte realtà italiane. E’ visitabile fino al 10 maggio 2022 secondo gli orari di apertura della basilica.

“Una occasione – per Fabrizio Mandorlini, presidente di Ucai San Miniato – per valorizzare la cultura, l’opera artistica dei pittori e al tempo stesso promuovere il territorio, tenendo uniti arte, fede, tradizione e storia. La basilica ospita la tomba di San Lorenzo, dello statista Alcide De Gasperi e di cinque papi: san Zosimo, san Sisto III, sant’Ilario, Damaso II e il beato Pio IX; è dunque motivo di grande soddisfazione aver realizzato l’iniziativa in un contesto così prestigioso”.