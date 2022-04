A Fucecchio torna la benedizione degli animali organizzata dai Cavalcanti del Padule

Torna domani (1 maggio) in piazza Vittorio Veneto la benedizione degli animali organizzata dai Cavalcanti del Padule. Una tradizione che si svolge a gennaio in occasione della ricorrenza di sant’Antonio Abate e che quest’anno causa le restrizioni Covid di inizio anno è slittata a maggio.

Gli animali potranno essere condotti nella piazza storica di Fucecchio dove al mattino sul sagrato della chiesa collegiata sarà celebrata la santa messa. I Cavalcanti del Padule raggiungeranno con i loro cavalli il luogo della benedizione partendo dal Centro Ippico Fucecchiese di Torre attraverso un itinerario sulla Francigena ed un percorso cittadino dove si incontreranno con i partecipanti alla camminata del Cispia day.

Al termine della benedizione saranno possibile visite guidate alla torre panoramica del parco Corsini.

Sempre domenica mattina torna anche il corteo del Primo maggio per la festa del lavoro organizzato dal Sindacato pensionati italiani (Spi – Cgil). Il ritrovo è previsto in piazza XX settembre, la partenza alle 9,30. Il corteo con i trattori partirà alle 9,30 ed interesserà via Landini, piazza Montanelli, corso Matteotti, via La Marmora, piazza Niccolini, Borgo Valori, piazza Vittorio Veneto, via Donateschi, via Nelli e piazza Montanelli.

Nell’occasione in via Landini Marchiani, corso Matteotti, via La Marmora, piazza Niccolini, piazza Vittorio Veneto, piazza Amendola, via Donateschi e via Nelli per facilitare il passaggio del corteo è vietata la sosta a partire dalle 9 alle 12.