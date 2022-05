Enogastronomia dell’Isola d’Elba: tra piatti tipici, storia e sapori

I sapori della cucina elbana nascono da piatti semplici dove la fantasia si mescola alla sapienza nella scelta degli ingredienti. Proprio questa cucina, considerata umile in passato, grazie al turismo è stata ampiamente rivalutata. Sempre più persone negli ultimi anni infatti hanno apprezzato e continuano a scegliere la natura incontaminata dell’isola, le sue spiagge e le sue coste uniche. Ed è per questo che sull’isola sono sorte strutture in grado di accogliere tutti, dai B&B agli Hotel, dai residence agli appartamenti e allo stesso tempo anche siti specializzati in questa tipologia di offerte, come per esempio le case vacanza su Tesi Viaggi per esempio.

Ma nonostante l’arrivo del turismo abbia avuto una grande influenza sull’Elba e sui bisogni della gente del posto, c’è da dire che negli anni molti usi e costumi si sono tramandati di generazione in generazione, e si mantengono ancora oggi.

Lo si vede soprattutto nella cucina elbana, che nonostante le moderne tendenze è sempre riuscita a rispettare gli ingredienti genuini e semplici che stanno alla base di piatti molto gustosi.

La tradizione gastronomica elbana

Contrariamente alla credenza comune, le origini della cucina elbana sono da ricercarsi nel mondo agricolo e pastorale piuttosto che in quello ittico, e la riprova di ciò sta nella presenza dei resti dei terrazzamenti sparsi sulle colline dell’isola.

Sebbene un tempo la viticoltura e la vinificazione fossero praticate più o meno in tutta l’isola, era molto diffusa anche la coltivazione di zucche, alberi da frutto, mais, farro e fave, e ancora oggi si piantano le fave all’inizio della primavera per poi essere assaporate con il tipico “ baccellone ”, pane e un bicchiere di buon vino.

Inutile dire che anche la pesca è sempre stata molto importante: alla fine dell’ottocento ad esempio c’erano molte tonnare sul versante nord dell’Elba, due delle quali si possono ancora vedere nell’Enfola e a Bagno, e ancora oggi la pesca continua ad essere molto praticata.

Il vino, i prodotti della terra come le castagne, le erbe selvatiche tipiche mediterranee, i legumi e la cacciagione, e i prodotti del mare come il pesce fresco pescato in loco, sono al centro di piatti molto gustosi che provengono sia dalla tradizione agricola che marina.

I piatti tipici dell’Isola d’Elba

I piatti più apprezzati sono quelli che richiedono una preparazione lunga e complicata, e uno dei piatti caldi è senza dubbio lo stoccafisso alla riese, un piatto squisito a base di acciughe sotto sale, cipolle, pomodori, basilico, prezzemolo, peperoni verdi, olive nere, pinoli, capperi e ovviamente olio, peperoncino e sale.

Il gurguglione è un’altra specialità dell’isola, in particolare di Rio Marina, a base di verdure (cipolle, peperoni, melanzane, zucchine, pomodori) cotte in padella. Il gurguglione può essere un contorno o un piatto unico. Puoi trovare diverse varianti di questa ricetta, a seconda della zona dell’isola in cui ti trovi. Il nome, molto particolare, sembra essere spagnolo.

Sempre a base di pesce la sburrita, una zuppa di pesce con spezie e verdure: questo piatto si prepara con baccalà bagnato, nepitella (menta), peperoncino e pane toscano. Non mancano altri piatti a base di pesce come ad esempio il cacciucco, preparato con diverse qualità di pesce (polpo, seppia, scorfano).

Da citare le imbollite sono una ricetta antichissima dell’Isola d’Elba: sono piccole focacce ai fichi e la sportella, una torta all’anice preparata nel periodo pasquale (ma si può trovare anche in altri momenti dell’anno). La schiacciunta è un’altra torta al forno preparata con uova, farina, zucchero, strutto e scorza di limone grattugiata.

Tipico di Natale è la schiaccia briaca, un dolce natalizio tipico che si prepara con uvetta, pinoli, nocciole, mandorle e vino Aleatico.

Dopo tutti questi piatti prelibati non si può non concludere con un buon vino, anche se, purtroppo, la superficie vitivinicola sull’isola si è ridotta a meno di 200 ettari. La denominazione di origine controllata Elba è stata istituita nel 1967 con le tipologie Elba Bianco e Elba Rosso. Nel 1994 sono state introdotte nella denominazione anche l’Elba Aleatico, l’Elba Ansonica, l’Elba Ansonica Passito e l’Elba Rosato.