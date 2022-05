Bandiere delle contrade esposte e fiera: Fucecchio si prepara alla settimana del Palio

Torna domenica (15 maggio) la Fiera del Palio, il consueto evento che ogni anno apre la settimana del Palio delle Contrade di Fucecchio. Un appuntamento saltato nelle due ultime edizioni causa le restrizioni Covid19 e che torna in particolare per la gioia dei più piccoli.

Al mattino infatti è prevista la consueta sfilata dei bambini da piazza La Vergine fino a piazza Montanelli, mentre nel pomeriggio avrà luogo alle 15 il Palio in gioco dove i piccoli contradaioli, che frequentano la scuola elementare, si sfideranno nei giochi medievali nella suggestiva cornice di piazza Vittorio Veneto. In piazza Montanelli si svolgerà invece il mercato delle Contrade dove saranno presenti i banchi con i gadget delle contrade, mentre nelle strade del centro è in programma il mercato dei prodotti alimentari e non. Nell’occasione i negozi resteranno aperti per tutto il giorno.

Nel frattempo è stato reso noto il prezzo del biglietto stabilito in 18 euro. L’ingresso è gratuito per i bambini nati dopo il 2010 e per i disabili con accompagnatore. I tagliandi possono essere acquistati in prevendita nei punti autorizzati: Tabacchi Borghi in piazza Montanelli, Bar Airone alla Ferruzza, Isir in viale Gramsci, e presso il bar presso la Coop in via Fucecchiello. A Fucecchio si torna quindi a respirare aria di palio, l’evento più importante della città che non si è svolto nel 2020 e con molte restrizioni nel 2021. Sui lampioni della pubblica illuminazione e sui terrazzi delle abitazioni sono già state esposte le bandiere delle contrade ed i dodici sodalizi fucecchiesi hanno già esposto nelle bacheche il programma degli eventi e delle varie iniziative per tutto il periodo paliesco.

Anche il Cda della manifestazione guidato da Niccolò Luca Cannella è già al lavoro da tempo, l’ormai ben oliata macchina organizzativa sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del programma della settimana che inizia domenica 15 per terminare la domenica successiva (22 maggio) con la corsa dei cavalli. Al riguardo sono già stati stabiliti i premi: al “cavallo vincitore” andranno 4 mila euro, 1,5 mila agli altri 7 finalisti, e 1250 mila ai quattro cavalli eliminati in batteria. Il programma degli eventi ricalca quello degli anni precedenti il periodo Covid19: la presentazione del cencio martedì (17 maggio) alle 21,30 in piazza Vittorio Veneto, la tratta il giorno successivo alla stessa ora in piazza Montanelli, la firma dei fantini alle 11 di sabato 21 al parco Corsini, e a chiudere la corsa dei cavalli domenica 22 a partire dalle 15 nella Buca D’Andrea.