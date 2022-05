San Miniato Basso, torna per l’estate 2022 la manifestazione Pinocchio in strada, con lo stesso format che ha portato in strada negli anni passati migliaia di persone, per godere dello shopping e delle tante attrazioni messe in campo dal Centro commerciale naturale di San Miniato Basso. Le date previste sono fissate per giovedì 16, 23 e 30 giugno.

La ciliegina sulla torta sarà durante giovedì 23, con la cena lungo la Tosco Romagnola che nell’ultima edizione vide ben 700 commensali a tavola per vivere la frazione in un modo unico.

Lo scorso anno il Centro commerciale naturale di San Miniato Basso aveva organizzato un’edizione light, chiamata appositamente Non è Pinocchio in strada, per rimarcare il fatto che in tempi migliori si sarebbe tornati a festeggiare con le dovute proporzioni. Per il 2022 gli organizzatori sono fiduciosi di poter tornare più forti di prima per festeggiare con tutti gli abitanti di San Miniato Basso e non solo.

Il consiglio del Centro commerciale naturale di San Miniato Basso ringrazia Confcommercio Pisa, il Comune di San Miniato e San Miniato promozione per la collaborazione nella realizzazione dell’evento.