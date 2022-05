Dino Pes, una vittoria di forza e d’astuzia

Una vittoria di forza e d’astuzia. Ci sono delle situazioni in cui l’esperienza diventa un valore fondamentale per risolverle a proprio favore. Si è visto ieri nella finale del Palio di Fucecchio vinto dalla contrada San Pierino.

Non mi riferisco all’esclusione dalla finale dei due fantini esordienti, ma a come il fantino vincitore dalla rincorsa ha gestito la mossa, con grande freddezza ed astuzia riuscendo a sorprendere tutti e poi volare a testa bassa verso la vittoria. Dino Pes è un fantino esperto, e l’esperienza conta in queste situazioni. È riuscito a far bollire gli altri fantini a fuoco lento fino a qualche minuto dopo le 20,30, e dopo ha assestato l’unghiata decisiva quando l’oscurità era imminente e quindi si sarebbe dovuti andare al giorno dopo.

Quel marpione astuto di Dino Pes, che a Fucecchio è sempre stata protagonista oltre che vincitore nel 2002, ha astutamente valutato che in canna gli restava solo un colpo e lo ha sapientemente saputo sparare, cogliendo tutti gli altri di sorpresa lasciandoseli alle spalle dall’inizio alla fine di una bella cavalcata che ha riportato il cencio oltre le rive dell’Arno nella bacheca di una Contrada che ne custodiva già quattro. Una vittoria netta, di forza, grazie ad una cavalla che ha saputo lanciarsi per due giri senza risparmiarsi un attimo tenendo gli altri a debita distanza, rilanciando addirittura nel finale. Una vittoria ottenuta anche grazie ad una contrada che ha sostenuto adeguatamente il proprio fantino ed il suo cavallo e che “in buca” si è fatta sentire fin da subito più delle altre.

Ma l’artefice principale resta Dino Pes, un fantino di esperienza che al momento decisivo del lungo pomeriggio di ieri ha saputo con genialità cogliere l’attimo favorevole, perché per dirla come il Necchi di Amici Miei, cos’è il genio: è fantasia, intuizione, e rapidità di esecuzione. Questo è stato Dino Pes.