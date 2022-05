Festa in largo Bonetti per il gruppo carnevalesco della Nuova Luna

L’appuntamento è rivolto a tutti, senza limiti di età né tantomeno di appartenenza a un gruppo piuttosto che a un altro. L’importante è esserci ed essere in tanti. Per ritrovarsi e per rivedersi, per riallacciare legami e amicizie sfibrate da due anni di pandemia, ma soprattutto per tornare ad assaporare il gusto di stare insieme rimettendo in moto la vita e l’attività delle “stanze” del carnevale. È con questo spirito che il gruppo della Nuova Luna ha deciso di organizzare una giornata di festa in programma per sabato (28 maggio) nel piazzale di fronte ai capannoni del carnevale, in largo Bonetti a Santa Croce. È l’iniziativa Aria d’Estate: quasi un’intera giornata di musica, giochi e intrattenimento, a partire dalle 16 e fino a tarda sera, con la possibilità di fermarsi per un aperitivo, cenare all’interno dell’evento o arrivare direttamente in serata per un drink e un po’ di musica.

“L’obiettivo è riaccendere i motori – dice il capogruppo della Nuova Luna Massimo Bertacca – ritrovando il piacere di stare insieme e riportando gente alle stanze, anche in vista del carnevale che vogliamo organizzare a settembre. Per questo abbiamo pensato a un evento che fosse e il più semplice e il più immediato possibile, capace di coinvolgere tutte le fasce d’età”. Dalle 16 in poi, infatti, il piazzale di fronte alle “stanze” farà da cornice a giochi e intrattenimento per i più piccoli, insieme al torneo di calcio balilla e al raduno di Harley-Davidson: in arrivo a Santa Croce almeno una trentina di appassionati provenienti dai club harleysti di Pisa e della Versilia che si tratterranno fino a tarda sera. Dalle 19 scatterà ovviamente l’aperitivo, seguito alle 20 dall’accensione della griglia per tutti coloro che vorranno restare a cena, mentre in serata sarà sempre disponibile il bancone bar per un drink o una bevuta. Il tutto accompagnato dalla musica di Dollaro (il santacrocese Andrea Berti), che in serata si alternerà alla consolle con Niccolò Puccini.

“È un’iniziativa pensata per coinvolgere tutti – aggiunge il presidente del gruppo Massimo Belei – dai bambini e dalle famiglie che possono prendere parte ai giochi del pomeriggio fino ai giovani, che possono fermarsi da noi per iniziare la serata prima di andare a ballare”. Il tutto a prezzi decisamente contenuti: 5 euro per l’aperitivo, altrettanti per la grigliata e per i drink, con l’unico obiettivo di recuperare i costi per l’allestimento e i materiali.

“Perché lo spirito – sottolinea Belei – è tornare a condividere la voglia di stare insieme e trascorrere una giornata di divertimento. Avremmo potuto fare la classica cena sociale, ma alla fine sarebbe stata limitata ai soli tesserati”. Da qui l’invito rivolto a tutti, compresi ovviamente gli appartenenti agli altri tre gruppi del carnevale.

Per avere informazioni o per prenotare un posto per la cena è possibile chiamare uno dei seguenti numeri: 3393011505, 3271315874.