L’associazione Tra i Binari, dopo il grande successo del primo appuntamento di sabato 21 maggio con la compagnia Follemente, a San Miniato, propone un secondo appuntamento con Rocco Balocco, sabato (28 maggio) alle 16, all’oratorio dei San Rocco e Sebastiano in piazza Buonaparte dove andrà in scena Voilà di e con lorenzoclown, spettacolo comico di strada e di teatro che mescola giocoleria comica, magia comica, equilibrismo strampalato e interazione improvvisata con il pubblico, per un risultato travolgente ed esilarante. Il divertimento è assicurato per grandi e piccini.

Durante tutto lo spettacolo è costante il coinvolgimento degli spettatori, di tutte le fasce d’età, scelti come volontari per numeri e trucchi magici e trasformati in attori principali. Il tutto chiuso con una routine affascinante di bolle di sapone di fumo e di fuoco modellate con le mani.

L’evento sarà seguito poi, alle 17,30, dal secondo appuntamento di Eco d’Eva Festival a cura di GasArti Produzioni nella chiesa di San Martino. A seguire, il Caffè Bonaparte preparerà strepitose merende nella piazza più bella del centro storico di San Miniato. L’ultimo appuntamento della rassegna sarà uno spettacolo di clown, sabato (11 giugno) alle 17 all’InCirco di e con Francesco Bianchi.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l’associazione Moti Carbonari ritrovare la strada, il Comune di San Miniato, Movimento Shalom e San Miniato Promozione.