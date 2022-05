Santa Maria a Monte, va in scena il teatro amatoriale

Una commedia ispirata alla storia del Novecento sarà di scena venerdì (3 giugno) nel teatro comunale di Santa Maria a Monte. Lo spettacolo, alle 21,30, fa parte del cartellone di Intesa Teatro Amatoriale in collaborazione con il Comune di Santa Maria a Monte.

Four Red Roses, con la regia di Pietro Cataldo, rappresenterà Meduse di Luca Palli. La storia, ambientata durante la Seconda guerra mondiale tratta di un marito, partito come partigiano per difendere la Francia. Il paese si mobilita per aiutare Annie, la moglie sarta, rimasta sola con il fratello, rimasto traumatizzato dalla Grande Guerra. Il lavoro così non manca, ma quando Annie decide di cucire anche per la moglie del nemico, che chiede di poter realizzare alcuni abiti sperando di non essere respinta come accaduto nelle altre sartorie di zona, le cose cambiano.

Il paese si rivolta contro la sarta che piano piano si trova sempre più sola e senza un soldo. Per fortuna troverà qualcuno che la capirà e la sosterrà, infatti con l’arrivo degli alleati la storia prenderà un altro risvolto.

L’ingresso a teatro, libero e gratuito, sarà consentito in base alle normative sanitarie vigenti.