Il Dramma Popolare inaugura l’archivio nella biblioteca del seminario

Venerdì 10 giugno, in occasione del Festival nazionale degli Archivi Archivissima e della “Notte degli Archivi” patrocinata dall’Anai e che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia, la Fondazione Dramma Popolare di San Miniato inaugura il suo archivio alle 18 nella biblioteca del seminario vescovile.

Dopo il riordino avvenuto con autorizzazione e la costante collaborazione della Soprintendenza archivistica e bibliografica per la Toscana, la Fondazione apre le stanze della sua sede per mostrare come sono state organizzate le sue carte. L’archivio racconta infatti l’ininterrotta attività del Dramma, dal 1947 a oggi. Lettere, copioni, manifesti, brochure, disegni e numerose foto (oltre 9mila) sono stati ordinati e classificati. Sarà così possibile agli studiosi sfogliare l’inventario e compiere più accurate ricerche seguendo l’elenco dettagliato dei materiali conservati. Oltre alla collezione unica costituita dalla serie completa dei manifesti, da sempre appesi nelle sale della sede legale insieme a bozzetti d’epoca e disegni di scenografie, durante “Archivissima” sarà possibile ascoltare la storia dell’archivio da chi ne ha curato l’organizzazione.

Sarà presente alla serata inaugurale, per la Soprintendenza, il vice soprintendente Valgimogli. In quella occasione verrà anche data lettura del documento ufficiale con cui si sancisce la “storicità” delle carte d’archivio e la loro inalienabilità attraverso l’apertura della procedura di vincolo. In questo modo il patrimonio di carte, foto e altri materiali storici saranno vincolati e quindi tutelati. Un archivio che racconta il passato, ma che guarda, proprio grazie alla tutela, al futuro e alla sua conservazione per le generazioni che verranno.

Dopo i saluti delle autorità, interverranno il vescovo Andrea Migliavacca, il curatore dell’archivio del Dramma Alex Di Bartolo, il presidente della Fondazione Idp Marzio Gabbanini che ha voluto il lavoro di riordino dell’imponente storia del Teatro del Cielo. Alle 19 sarà inaugurato l’archivio con l’inizio delle prime visite. Un’operazione resa possibile dalle realtà che sostengono l’attività del Dramma Popolare, a partire dalla Fondazione Cr San Miniato.

Lo scorso martedì 31 maggio, il presidente della Marzio Gabbanini ha rappresentato il Dramma all’inaugurazione a Roma del Fondo Andrea Camilleri (che partecipò negli anni ’50 ad una edizione del Dramma) su invito delle figlie Andreina e Mariolina.