L’altro fratello Taviani “Pronto a fare una regia per San Miniato”

Il progetto ancora non c’è. Ma qualora quello giusto dovesse arrivare, lui si è detto “Pronto a fare una regia per San Miniato“. Franco Brogi Taviani è regista, sceneggiatore e scrittore, fratello dei più celebrati Paolo e Vittorio Taviani con cui collaborò, giovanissimo, prima di intraprendere una propria carriera che ha incontrato e sperimentato vari linguaggi.

Il cinema, ma al suo attivo ci sono più di 50 titoli fra documentari, film per il cinema e per la tv. Tra i numerosi premi vinti per il cinema, scrittura, documentari ricordiamo il Premio Solinas, Nastro d’Argento, Osella d’Oro, Leone D’Argento a Cannes per la pubblicità. Oggi Franco Taviani insegna filmmaking e recitazione in Italia, ha tenuto corsi di anche in numerose Università del Brasile e nelle Barbados.

Franco Taviani sarebbe il primo sanminiatese – se nei prossimi anni dovesse arrivare il progetto giusto su quale far decollare quest’impegno – a firmare una regia per il Teatro del Cielo di San Miniato. L’impegno, Taviani, l’ha preso durante la presentazione del suo ultimo romanzo a San Miniato, dopo l’intervento del presidente del Dramma Popolare Marzio Gabbanini nel quale si auspicava una possibile collaborazione futura del regista. La risposta è stata entusiasta e nei prossimi anni potrebbe nascere il progetto giusto.