Tra i visitatori della mostra fotografica multimediale dedicata a Paolo Poli (attore, regista e maestro teatrale) allestita nella sala Pio XII di Montopoli Valdarno, c’è stata la sorella Lucia, anche lei artista di alto livello, accompagnata da Katia Beni e Pino Strabioli. Poli aveva eletto Montopoli come residenza estiva e per una 15ina d’anni ha condiviso le giornate con i montopolesi, tanto che il sindaco Giovanni Capecchi ha anche lanciato l’idea di dedicare a lui un teatro (per approfondire).

Organizzata dall’associazione culturale Arco di Castruccio, la mostra è stata curata da Roberta Salvadori. Lucia Poli ha osservato emozionata e anche divertita le foto della sua gioventù e di quella del fratello, insieme a persone che già all’epoca conosceva e che domenica sera ha incontrato di nuovo a distanza di tantissimi anni.

Foto 2 di 2



Le foto proiettate le ha fornite Antonio Guicciardini Salini, presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, che conosceva Paolo Poli e conosce la sorella Lucia.