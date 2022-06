Dalla cartomagia al piano sospeso in aria. E così anche Pinocchio in Strada, la manifestazione culmine dell’estate di San Miniato Basso, arriva alla fine con quattro momenti clou in programma per giovedì (30 giugno).

Il main event della manifestazione, organizzata dal Ccn San Miniato Basso in collaborazione con Confcommercio Pisa, sarà la performance Piano Sky – Flying Piano, tra i protagonisti di Expo Dubai con 450 repliche. Si tratta di un piano volante a quattro metri di altezza da terra che regala un concerto-performance con tanto di scenografia. L’evento si troverà lungo la Tosco Romagnola.

Un altro nome internazionale è quello di Federico Scavo: il popolare dj fucecchiese si esibirà per Alberta Boutique in un private party con il design set creato da Mazzoni – Studio di interni. Continuano le performance musicali con la tribute band Queen at the Races. Gli emuli di Freddie Mercury e soci si esibiranno nelle più famose canzoni dei Queen, con tanto di trucco e parrucco legato ai quattro di Londra. Ultimo ma non ultimo, il campione di europeo di cartomagia Francesco Fontanelli si esibirà nei suoi trucchi dalle 18 fino alla mezzanotte.