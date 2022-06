A Fucecchio tornano le Sere d’estate. Dal 6 luglio al 3 agosto ogni mercoledì sera intrattenimento e negozi aperti per le vie del centro cittadino dalle 21 alle 24 con un ricco programma di eventi. La rassegna è promossa dal Centro commerciale maturale in collaborazione con il Comune e la Pro Loco.

Si parte mercoledì (6 luglio) con la serata di apertura Circus, con spettacoli di street band, mangiafuoco e mago nel centro cittadino cui si uniranno le iniziative del gruppo scout e in piazza Montanelli giochi, libri e quiz a premi a cura della biblioteca comunale e Ludoteca Albero Fatato. Mercoledì 13 luglio sarà invece la serata Sport & Wellness, durante la quale si terranno la mezza maratona ed esibizioni di danza e volley, oltre alla presentazione della nuova divisa da gioco della Polisportiva Omega ideata dagli studenti dell’istituto Arturo Checchi in occasione dei 20 anni dell’associazione. Mercoledì 20 luglio sarà la volta della serata Music & Fun, con la presenza di gruppi musicali per le vie del centro e dj set in Largo Trieste. Mercoledì 27 luglio serata Tango, jazz e calici, con stand ai giardini Bombicci e degustazione di vini e in piazza Montanelli risuoneranno i ritmi del tango e della musica jazz mentre piazza la Vergine accoglierà i più giovani con la presenza di un dj set. Infine, mercoledì 3 agosto, serata Sbaracco dedicata allo shopping e alle ultime occasioni promosse dai negozi del Centro Commerciale Naturale.

Foto 2 di 2



“Eventi come Sere d’Estate – dice Giuseppe Soldaini, presidente del Ccn – sono molto utili per portare i cittadini nelle nostre strade e nelle nostre piazze. Da soli però non sono sufficienti; occorre continuare a lavorare per innalzare la qualità complessiva nel nostro centro, e quindi l’offerta commerciale, la vivibilità e la bellezza degli spazi. Solo così potremo far sì che Fucecchio sia un centro vivo e attrattivo per tutti”.

“Per questa manifestazione – commenta l’assessora allo sviluppo economico Valentina Russoniello – non si tratta di una ripartenza, come può essere per altre, perché in realtà il Ccn di Fucecchio non si è mai fermato, ha sempre proposto eventi e iniziative per portare la gente nelle strade e nelle piazze del paese, anche durante il periodo della pandemia, con tutti gli accorgimenti e le restrizioni del caso ma sempre con l’obiettivo di mantenere vivo il nostro centro. Adesso la collaborazione dell’amministrazione comunale prosegue con il nuovo presidente e il nuovo direttivo ringraziando gli uscenti che sono rimasti a disposizione dell’associazione”.

“Sere d’Estate – aggiunge la vicesindaca Emma Donnini – parte il 6 luglio con una proposta per le famiglie e i bambini che coinvolgeremo in attività promosse dalla nostra biblioteca comunale che svolge durante tutto l’anno attività divertenti e educative rivolte ai più piccoli. Con l’occasione delle Sere d’Estate presentiamo nella nostra piazza alcune di queste e raccontiamo un progetto che ha riscosso molto successo nelle nostre scuole ovvero il progetto Gutenberg”.