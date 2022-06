Tornano ‘I Venerdì in Rocca’ a Santa Maria a Monte

Con l’inizio dell’estate, Santa Maria a Monte ripropone il ciclo di iniziative serali denominate I Venerdì in Rocca, rivolto a far conoscere ancor di più il proprio centro storico, tramite eventi culturali finalizzati a colorare le serate estive.

In ciascuna delle iniziative in programma nell’area archeologica La Rocca ogni venerdì sera dall’1 al 29 luglio, a partire dalle 21,30, sarà possibile tuffarsi in uno dei colori del panorama culturale.

L’1 e l’8 luglio sono in programma due spettacoli teatrali del circuito dell’Intesa Teatro Amatoriale: L’intervista, thriller psicologico della compagnia teatrale Teatro Studio, e La Verità, vi prego, sull’amore, spettacolo semiserio della compagnia teatrale No, Grazie!, andranno in scena nella suggestiva cornice della cripta dell’area archeologica. L’ingresso è libero e gratuito.

Il venerdì successivo, 15 luglio, sarà una visita guidata teatralizzata curata dall’associazione City Grand Tour e dalla Pro Loco di Santa Maria a Monte, ad accompagnare curiosi ed interessati alla scoperta del centro storico con avvenimenti, personaggi, leggende, patrimonio artistico fra tradizione e storia. Consigliata la prenotazione; previsto un costo per la partecipazione.

La città sotterranea, contraddistinta dalle cavità naturali che percorrono il sottosuolo del castello, sarà al centro delle visite guidate di venerdì 22 luglio, organizzate dall’associazione Eumazio e dalla Pro Loco di Santa Maria a Monte. Libera la partecipazione ma necessaria la prenotazione.

A concludere il ciclo il 29 luglio saranno Le Notti dell’archeologia, iniziativa che alla presentazione del nuovo video sulle varie fasi evolutive dell’area archeologica La Rocca, abbinerà l’osservazione delle stelle con telescopi professionali, condotta dall’associazione astronomica Isaac Newton. Ingresso libero e gratuito.

Per informazioni e prenotazioni 333-3495168; musei@comune.santamariaamonte.pi.it.