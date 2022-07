Fucecchio, l’associazione Colori in Corso in una collettiva al Palazzo delle Arti

Il rapporto umano, il piacere di stare insieme, la bellezza dell’intervento di gruppo oltre, ovviamente, alla qualità del lavoro e al rapporto con l’espressione artistica. Tutto questo è Colori in Corso in mostra, la collettiva di arte contemporanea promossa dall’associazione Colori in Corso, con il patrocinio del Comune di Fucecchio, che dal 9 al 17 luglio sarà visitabile al Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto.

Ad esporre le loro opere saranno ben undici artisti: Chiara Campigli, Gianni Ceccatelli, Michela Cianchini, Amedeo Crescenzo, Antonella Fiore, Filippo Gemignani, Enzo Marconcini, Edoardo Melani, Claudio Occhipinti, Lina Papol e Sandra Spinelli.

L’inaugurazione sarà sabato (9 luglio) alle 17,30, dopodiché la mostra resterà visitabile fino al 17 luglio dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. A fare da trait d’union la libertà espressiva degli artisti nel loro percorso di équipe e di crescita personale, ognuno con la propria caratterizzazione e la propria linea espressiva che concorre alla crescita collettiva del gruppo.