Arte come simbolo di pace, di speranza e di collegamento tra realtà distanti. Dopo la mostra dell’ottobre 2020 a Montopoli Valdarno, le opere della Bottega Lorenzetti sono arrivate a Quinto Vicentino. Nelle scorse settimane si è svolto un evento unico, alla presenza del sindaco di Quinto Vicentino Renzo Segato, dall’assessore alla cultura di Quinto Vicentino Eva Gelosi, dell’ormai ex sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, dell’assessore alla promozione e allo sviluppo del territorio di Montopoli Valerio Martinelli, insieme al critico e storico dell’arte Ilario Luperini e al pittore Giovanni Lorenzetti.

“Ringraziamo Aldo Filippi che per il Comune di Montopoli ha curato l’incontro – hanno detto il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi e l’assessore Martinelli – la promozione del territorio passa anche attraverso la conoscenza degli artisti che lo rappresentano. L’arte non ha nessun tipo di confine, ma anzi riesce a creare ponti e collegamenti. Lorenzetti con le sue opere è una testimonianza diretta di un clima culturale vivace, capace di saper trasmettere valori eterni come la pace a chi osserva i suoi dipinti. Un elemento di cui sentiamo estremo bisogno. A Montopoli uno degli obiettivi che sta perseguendo l’amministrazione è proprio utilizzare l’impegno dell’arte per affrontare temi storici ma anche contemporanei e sociali”.