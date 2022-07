A Montopoli la mostra del pittore Giuseppe Landi

L’associazione culturale Arco di Castruccio, da sempre impegnata a valorizzare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche della città di Montopoli e dei suoi dintorni, inaugurerà il sabato 10 settembre alle 11, una mostra del pittore Giuseppe Landi e curata dal professor Ilario Luperini, dal titolo Montopoli, incantevole Città di scorci e paesaggi con opere che l’artista ha voluto dedicare nostra città cogliendone gli aspetti spesso nascosti e non visibili ad occhi distratti, senza mai dimenticare i palazzi,i monumenti, i luoghi di incontro che sono da sempre cari a tutta la comunità montopolese e non soltanto.

La mostra coincide con l’apertura della manifestazione annuale Montopoli medioevo, rievocazione storica e disfida con l’arco che rimanda a un passato ricco di storia di una città che è stata teatro di incontri e scontri tra città quali Lucca, Pisa e Firenze, soprattutto in epoca medioevale.

“L’associazione culturale ‘Arco di Castruccio’ ringrazia da queste pagine la professoressa Anna Fosetti e Romano Panchetti per la loro disponibilità a concedere l’uso dei locali di proprietà, posti in via San Giovanni 55, così da rendere possibile questa iniziativa a cui tanto teniamo”.