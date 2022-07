Danza protagonista: tutto pronto per Shine Pink Floyd Moon

Giovedì prossimo (28 luglio) a Pisa in piazza dei Cavalieri il teatro Verdi d’estate organizza Shine Pink Floyd Moon spettacolo di danza sulle note della famosa band con protagonista principale Raffaele Paganini.

Raffaele Paganini è il nuovo protagonista di Shine Pink Floyd Moon di Micha van Hoecke, sulle canzoni della leggendaria band inglese (eseguite dal vivo dai Pink Floyd Legend) e con la Compagnia Daniele Cipriani. La ripresa dello spettacolo, con Paganini nel ruolo di Syd Barrett, parte il 28 luglio, alle 21,30 da piazza dei Cavalieri Pisa, per la stagione Il Verdi d’estate del Teatro di Pisa. A grande richiesta, nel corso della prossima stagione Shine Pink Floyd Moon toccherà varie città italiane.

“Il mio non è un ritorno in palcoscenico, ma un ritorno a sorridere”, afferma Raffaele Paganini, che dopo un’assenza dalle scene durata molti anni, si prepara appassionatamente ad interpretare Syd Barrett, musicista dei Pink Floyd perdutosi nelle regioni sconosciute della “luna (intesa come malattia mentale) e a cui i compagni della band resero omaggio in alcune loro iconiche canzoni. Paganini, già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma e popolarissimo grazie alle apparizioni in programmi televisivi di grande ascolto come Fantastico negli anni ’80, ci racconta che “un giorno – racconta – Daniele Cipriani mi telefona per propormi di subentrare a Denys Ganio nella ripresa di Shine Pink Floyd Moon. La mia risposta non poteva che essere sì, con un grido che partiva dal profondo dell’anima come quello della vocalist in The Great Gig in the Sky. Perché, pur essendo un ballerino classico abbeverato alla fonte di Ciaikovsky e degli altri grandi compositori, faccio parte di quella generazione che respirava ancora nell’aria le canzoni dei Pink Floyd. Per non parlare della mia grandissima amicizia sia con Micha van Hoecke, sia con Denys Ganio, entrambi artisti al cui fianco ho lavorato per anni. Insomma, il ruolo di Syd mi calza in maniera stu-pe-fa-cen-te: era scritto nelle stelle che dovessi un giorno interpretare Shine Pink Floyd Moon”.

La produzione è di Daniele Cipriani Entertainment, uno tra i più giovani e promettenti impresari di danza, arte e balletto Italiani, di Roma, che attualmente è in tournée in tutta Italia con i suoi spettacoli.

