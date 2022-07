Dal sacerdozio femminile alla benedizione delle coppie gay, il nuovo libro di Don Cristiani sarà presentato nel carcere di Volterra

Racconta il pensiero di un prete battagliero, Andrea Pio Cristiani, che chiede una rivoluzione all’insegna del vangelo. È il nuovo libro di don Andrea Cristiani e Giampaolo Grassi Movimento shalom – crescere insieme all’Africa, che combatte per raggiungere due obiettivi: fare in modo che la cooperazione internazionale metta i paesi in via di sviluppo nelle condizioni di crescere da soli; riportare l’essere umano al centro delle attenzioni della chiesa, con una serie di scelte, come aprire ai matrimoni dei sacerdoti ed eliminare i roboanti titoli ecclesiastici, il matrimonio per i preti, l’accesso delle donne alle gerarchie della chiesa e la benedizione delle coppie gay.

Molto discusso sui social per le tematiche affrontate, il nuovo libro appena uscito, acquistabile in tutte le librerie e negli store online, sarà presentato in anteprima assoluta domani (30 luglio) nell’ambito della ‘cena galeotta’ all’interno del Maschio a Volterra. L’iniziativa promossa dalla casa di reclusione e in accordo con la sua direttrice Maria Grazia Giampiccolo, è dedicata alla raccolta fondi per l’emergenza Ucraina.

Parteciperanno all’evento gli autori del libro, Giampaolo Grassi giornalista Ansa e Andrea Cristiani prete e fondatore di Shalom.

Le prenotazioni sono quasi esaurite. Per gli ultimi posti disponibili è possibile contattare il Movimento shalom allo 0571.400462 oppure inviare mail a questo indirizzo.