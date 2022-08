Pierpaolo Buggiani si aggiudica il secondo posto all’Ettlingen International Piano Competition

Un eccezionale risultato è stato conseguito dal giovane pianista fucecchiese Pierpaolo Buggiani. Il sedicenne pianista si è infatti classificato al secondo posto all’Ettlingen international piano competition, uno dei più prestigiosi concorsi a livello internazionale.

L’esibizione si è svolta in Germania nei giorni scorsi e vedeva la partecipazione di 35 concorrenti selezionati da una lista di 200 provenienti da tutto il mondo. Per il giovane fucecchiese, dotato di un discreto talento, che da dall’età di 4 anni si è avvicinato al pianoforte e da 3 anni studia al conservatorio di Lucca, partecipando con vari successi in ben 80 concorsi nazionali ed internazionali, il secondo posto ottenuto è un grandissimo risultato.

I parenti hanno espresso al giovane pianista le proprie congratulazioni anche con un post su Facebook: “Ebbene, ancora una volta Pierpaolo è salito sul podio dei vincitori aggiudicandosi un meritatissimo secondo premio – scrivono – considerato l’altissimo livello di tutti e 35 i candidati selezionati, per la maggior parte provenienti da paesi quali Cina, Giappone, Corea o paesi dell’est, notoriamente molto forti in ambito pianistico, essere riuscito a prendere il secondo premio, dietro appunto ad una ragazza cinese, è davvero una gran bella soddisfazione”.

“Un’esperienza indimenticabile e la giusta ricompensa al suo talento – concludono i parenti sul social network – ma anche a tanto impegno, passione e dedizione. Pierpaolo, stai mettendo le basi per una luminosa carriera. Continua”.