A San Miniato e Fucecchio un nuovo festival per la cultura della sostenibilità

La sostenibilità ambientale e i troppi acciacchi del pianeta e dell’ambiente dove viviamo impongono di ripensare gli stili di vita di ciascuno. Il cambiamento deve dunque essere anche culturale. Così a San Miniato e a Fucecchio hanno deciso di dar vita a Gaia, il festival delle arti per la cultura della sostenibilità, presentato a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della presidenza della giunta regionale.

L’evento, che è un modo diverso per accendere un riflettore sulle tante problematiche ambientali contemporanee – tutti i mezzi sono utili per sensibilizzare i cittadini e farlo anche con il cinema e il teatro è un ottimo modo di fare cultura, sottolineano il presidente della Toscana e i due sindaci – è organizzato dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno delle amministrazioni comunali, della Regione, del ministero della cultura, della città metropolitana e della Fondazione CR Firenze. Dal 22 settembre all’1 ottobre teatro, cinema, poesia e laboratori offriranno occasioni di confronto.

La prima parte del festival, fino al 24 settembre, si svolgerà a San Miniato. Dal 26 settembre si sposterà al Teatro Pacini di Fucecchio.

Si parte il 22 settembre alle 20,30 all’auditorium San Martino con Pane e Petrolio, uno spettacolo del Teatro della Albe, di Ravenna Teatro e del Teatro delle Ariette dedicato a Pier Paolo Pasolini.

Venerdì 23 settembre alle 21, stesso luogo, sarà la volta di Dati sensibili: new constructive ethics di Ivan Vyrypaev, traduzione, regia e interpretazione di Teodoro Bonci del Bene. La stessa sera, ma alle 22,30 al circolo Cheli, La Ribalta Teatro presenterà il nuovo lavoro Il Pelo nell’Uovo, che in chiave comica e con ironia parla di produzione del cibo. Si cammina anche nella natura: sabato 24 settembre dalle ore 17 è prevista una passeggiata alla scoperta dei paesaggi verdi dei dintorni, accompagnati da racconti e poesie. Lo stesso giorno, ma alle 21, è prevista la prima nazionale di Norilsk, scritto da Enrico Falaschi e Giorgio Vierda, con Giorgio Vierda, per la regia Enrico Falaschi: la storia dello Spartak Mosca che si intreccia con le vicende politiche dell’Urss e del gulag di Norillag, nella Siberia del nord, da cui è nata la città chiusa di Norilsk, dove l’estrazione e lavorazione di carbone, nickel e di altri minerali ha provocato e provoca un impatto ambientale di proporzioni mondiali ancora oggi irrisolto. Alle 22m30 al circolo Cheli il collettivo Baladam B—side presenta invece Surrealismo Capitalista e mette in scena un compendio di derive della società di oggi.

A Fucecchio invece, il teatro Pacini ospiterà lunedì 26 e martedì 27 settembre, dalle 16,30 alle 23, laboratori teatrali dal titolo La sostenibile leggerezza dell’essere, a cura di Claudio Benvenuti e Sergio Bulleri, riservati a bambini e ragazzi da quattro a venticinque anni.

Mercoledì 28 settembre alle 21,30 è in programma la proiezione gratuita del film documentario Una scomoda verità. Una minaccia Globale, diretto da Davis Guggenheim, che affronta il problema delriscaldamento globale e dell’informazione legata ai cambiamenti climatici e ha come protagonista è l’ex vicepresidente degli Stati Uniti d’America, Al Gore.

Giovedì 29 settembre alle 21,30 la Ribalta teatro presenterà il Settimo Continente, di e con Alberto Ierardi, Giorgio Vierda e Luca Oldani: al centro dello spettacolo la plastica, la difficoltà a smaltirne i rifiuti e le conseguenze del suo accumulo. Chi volesse saperne di più su Greta Thumberg, la giovanissima attivista svedese paladina dello sviluppo sostenibile, può godersi il documentario, ad ingresso gratuito, I am Greta di Nathan Grossman, in programma il 30 settembre alle 21,30. Il festival si chiude l’1 ottobre alle 21,30 con lo spettacolo Salto di specie portato in scena dalla compagnia Controcanto Collettivo.