Grande successo per la decima edizione della Festa Medievale di Staffoli, nel segno di Dante

Una grande festa con il pubblico delle grandi occasioni. La Festa Medievale di Staffoli organizzata dall’associazione Staffoli Eventi con il sostegno del Comune di Santa Croce sull’Arno e di Veglie Francigene ha attirato nella frazione il pubblico delle grandi occasioni.

C’era grande attesa per questa decima edizione dedicata e incentrata sulla figura del Sommo Poeta Dante Alighieri e sulle cantiche della Divina Commedia.

Fin dal mattino lungo via Livornese un buon pubblico ha partecipato al mercatino e ha degustato prelibatezze negli stand dello street food. Nel pomeriggio e a sera il clou degli eventi in programma. Alle 17,15 (quasi) in punto dopo che i figuranti si erano radunati al centro Avis è partito il corteo storico in costumi medievali che ha sfilato nel centro del paese con arrivo nel parco per una prima tappa nel Parco della Rimembranza dove si è tenuta la prima parte dello spettacolo sull’Inferno di Dante In piazza Panattoni, invece, le scene dedicate al Purgatorio e al Paradiso.

Ad accompagnare la rievocazione storica c’erano i gruppi di Montopoli, Fucecchio e Cascina e del Carnevale di Santa Croce sull’Arno.

Alla fine del corteo storico e delle rappresentazioni il grande pubblico si è riversato nelle taverne nel paese o ai banchetti dello street food in attesa della conclusione della manifestazione, con il saluto degli organizzatori e dell’amministrazione e il gran finale con lo spettacolo di fuoco de Il drago bianco.

Dopo due anni di stop un ottimo viatico in vista dell’organizzazione dell’evento del prossimo anno, che rinnoverà la tradizione in paese