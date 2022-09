A Palazzo delle Arti una mostra sulle “tracce” dei luoghi e personaggi di Fucecchio

Una serie di scatti d’autore che raccontano il paese e i personaggi che lo hanno vissuto divenendone protagonisti. E’ la mostra fotografica Tracce. Personaggi e luoghi raccontano Fucecchio, a cura di Lucia Fattori e Andrea Lotti, promossa dalla Fondazione Montanelli Bassi e dal Fotoclub Fucecchio, con il patrocinio del Comune.

L’inaugurazione si terrà sabato (10 settembre) alle 16 al Palazzo delle Arti in piazza Vittorio Veneto 27, in cui resterà esposta fino al 18 settembre. Protagoniste 81 fotografie di particolari angoli del paese e di personaggi fucecchiesi doc, orgogliosi di esserlo ed identificabili in coloro che, in qualche modo, hanno lasciato un segno, una traccia nel luogo in cui hanno vissuto.

Prima dell’inaugurazione, all’ingresso alla mostra, si terrà una chiacchierata sul tema Essere fucecchiesi, alla quale tutti potranno partecipare. La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: sabato 10 settembre dalle 17 alle 20, domenica 11, sabato 17 e domenica 18 settembre dalle 16 alle 20.